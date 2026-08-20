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Homem é preso após violar medida protetiva e perseguir filha adolescente no PR

Sujeito é suspeito de cometer estupro contra a menina de 14 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após violar medida protetiva e perseguir filha adolescente no PR
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Freepik

Um homem de 40 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira, no município de Andirá, no Norte do Paraná, sob a suspeita de violentar sexualmente a própria filha, de 14 anos. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Paraná após o investigado descumprir as medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça em favor da adolescente.

- leia mais: Identificadas as três jovens que morreram em carro submerso no PR

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A investigação teve início em abril deste ano, quando a vítima compareceu à delegacia para denunciar que vinha sofrendo os abusos ao longo de 2024. Para resguardar a intimidade e a integridade da adolescente, os detalhes do caso e as circunstâncias exatas dos fatos mantêm-se sob sigilo. Diante do relato, a polícia solicitou ao Judiciário a aplicação de restrições para impedir a aproximação do pai, mas a ordem judicial acabou sendo ignorada pelo suspeito.

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Segundo o delegado responsável pelo caso, Denner Roque, a decisão de pedir a conversão da medida protetiva em prisão preventiva ocorreu no momento em que o homem passou a violar sistematicamente as restrições impostas. Após o mandado judicial ser expedido, os agentes realizaram diligências pela cidade até localizar e capturar o investigado. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Andirá para a formalização do cumprimento da ordem e segue detido à disposição do Poder Judiciário.

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