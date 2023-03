Homem é preso após tentar tocar partes íntimas de mulher na rua

Da Redação

Ataque foi registrado por uma câmera de segurança

Crimes de importunação sexual estão cada dia mais comuns. Em Curitiba, capital do Paraná, um homem foi preso após tentar passar a mão nas partes íntimas de uma mulher, no meio da rua. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito ataca a mulher.

O caso aconteceu na manhã do último domingo (26), no bairro Tingui. Até esta quarta-feira (1º) ele permanecia preso.

Nas imagens é possível ver homem e mulher caminhando em sentidos opostos. Ele passeava com um cachorro.

Ao se aproximarem, o homem "avança" na mulher e estica o braço para alcançá-la. A polícia não confirmou se ele conseguiu, ou não, tocá-la. A vítima se esquiva e para na rua. O suspeito continua caminhando.

De acordo com a polícia, equipes chegaram até o homem no mesmo dia do caso, pouco após denúncias da mulher que aparece nas imagens e de uma outra vítima, que também foi importunada no domingo, pelo mesmo suspeito.

A Polícia Civil disse que continua investigando o caso.

