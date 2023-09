Homem é preso após pescar peixe de 90 kg no Rio Ivaí

Um homem foi preso pela Polícia Militar Ambiental no município de Floresta, noroeste do Paraná, por pesca ilegal de espécie proibida no Rio Ivaí. A ocorrência foi registrada no último sábado (23).

De acordo com a polícia, o suspeito estava a bordo de uma embarcação e mudou abruptamente de direção ao perceber a aproximação da equipe policial. Então, durante a abordagem, os agentes constataram a presença de dois exemplares da espécie Jaú, um com um peso de 90 kg e outro com 40 kg.

A pesca dessa espécie é proibida entre o Salto Bananeira até a foz do Rio Paraná, conforme explicou a polícia. Além disso, o pescador detido não tinha carteira de pesca e informou que havia capturado com espinhel, apetrecho que é proibido.

Assim, por cometer os crimes ambientais, o homem foi conduzido até a Delegacia de Maringá. Já os peixes foram doados ao Asilo São Vicente de Paulo.

Com informações do GMC Online

