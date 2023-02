Homem é preso após manter mulher e bebê em cárcere privado no PR

Da Redação

O homem, de 36 anos, foi preso

Um homem, de 36 anos, foi preso por manter a mulher e um recém-nascido em cárcere privado na cidade de Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Paraná. O suspeito filmou o momento em que aponta uma arma de fogo para a mulher e publicou o registro nas redes sociais.

Nas imagens, a mulher aparece com o bebê, de apenas dois meses de vida, no colo. Enquanto isso, o companheiro aponta a arma de fogo na direção dela. Veja no final da matéria.

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o indivíduo tem histórico de crimes como porte de arma de fogo, ameaça, tráfico de drogas e cárcere privado.

Assista o registro feito pelo homem:

PM salva mulher mantida em cárcere privado no PR

Uma mulher de 28 anos, mantida em cárcere privado pelo companheiro no Jardim Colonial ll, em Apucarana, no Norte do Paraná, foi salva pela Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira, 07. A mulher estava trancada na casa com a filha, uma bebê de 08 meses.

De acordo com o boletim de ocorrências, um primo da mulher acionou a polícia informando sobre o cárcere privado. Parentes teriam recebido uma mensagem dela, pedindo socorro. O primo foi até a residência e comprovou que o companheiro da da jovem, encontrava-se no interior da residência, impedindo a saída da mulher.

Quando ele percebeu que a equipe policial estava sendo acionada, pulou a janela dos fundos da casa e fugiu.

Depois de conseguir abrir a casa, a mulher contou para a polícia que mora com o rapaz há cerca de dois anos, tem uma filha de oito meses com ele e que há um ano e meio vem sendo agredida. Nesta terça-feira, após uma discussão, pegou seus pertences para deixar a residência, mas o homem trancou a casa e impediu sua saída. Por essa razão, ela pediu socorro.

