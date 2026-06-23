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Homem é preso após manter mãe de 83 anos em cárcere privado em Londrina

O suspeito teria informado a moradores da região que a mãe estava morta

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 16:04:01 Editado em 23.06.2026, 16:03:51
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Homem é preso após manter mãe de 83 anos em cárcere privado em Londrina
Autor Foto: Divulgação/PM-PR

Uma idosa de 83 anos foi resgatada em situação de abandono e possível cárcere privado nesta segunda-feira (22), em Londrina, no norte do Paraná. O principal suspeito é o próprio filho da vítima, de 45 anos, que foi preso em flagrante por equipes da Polícia Militar.

📰LEIA MAIS: Casal é preso em Londrina após provocar aborto e esconder feto em churrasqueira

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A ocorrência foi registrada em uma residência localizada no Jardim Interlagos. Segundo a polícia, o homem é investigado por crimes relacionados a maus-tratos, violência psicológica, violência patrimonial e restrição da liberdade da mãe.

De acordo com as informações apuradas pelas autoridades, mãe e filho viviam juntos há cerca de 11 anos. Denúncias feitas por moradores da região indicavam que a idosa permanecia isolada dentro da residência, sem acesso adequado a cuidados básicos de higiene e saúde.

A polícia também apura a suspeita de que o homem utilizava os recursos provenientes da aposentadoria da mãe em benefício próprio, enquanto a deixava em condições precárias de sobrevivência.

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Segundo relatos colhidos durante a investigação, o suspeito teria informado a moradores da região que a mãe estava morta. Ainda conforme a polícia, ele alegava que não havia realizado velório por falta de recursos financeiros.

A versão começou a ser desmentida após uma equipe do Corpo de Bombeiros atender uma ocorrência de princípio de incêndio na residência. Durante a ação, os socorristas retiraram a idosa do imóvel devido à presença de fumaça, revelando aos vizinhos que ela continuava viva.

A descoberta reforçou as suspeitas de que a mulher vivia em situação de isolamento e vulnerabilidade dentro da casa.

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Após o resgate, a vítima foi encaminhada para avaliação médica e recebeu acompanhamento dos órgãos de assistência social do município.

O filho recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

As circunstâncias do caso continuam sendo investigadas pelas autoridades, que apuram há quanto tempo a idosa vivia nas condições relatadas e quais medidas serão adotadas para garantir sua proteção e assistência.

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Informações: GMC Online

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abandono de idoso Assistência Social carcere privado Londrina Paraná maus tratos VIOLÊNCIA FAMILIAR
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