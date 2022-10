Homem é preso após invadir hospital e ameaçar funcionários com faca

Da Redação

O caso aconteceu no sábado (22), no Hospital Uopeccan de Cascavel

Um homem, de 40 anos, foi detido após invadir um hospital e ameaçar funcionários usando uma faca, de acordo com a Polícia Militar (PM). O caso aconteceu no sábado (22), no Hospital Uopeccan de Cascavel, na região oeste do Paraná.

Segundo a polícia, o suspeito arrombou uma janela do prédio para entrar. Em seguida, o homem ameaçou um segurança e um médico.

A assessoria do hospital informou que o suspeito foi contido pelo vigia e que os dois chegaram a entrar em luta corporal.

A PM disse que o suspeito fugiu, e que foi abordado por policiais militares a duas quadras do hospital. A equipe encaminhou o homem à delegacia.

Ainda conforme a polícia, ninguém ficou ferido.

Com informações, g1

