Homem é preso após importunar sexualmente mulheres em ônibus no Paraná

Um homem, de 43 anos foi preso na manhã desta terça-feira (17) suspeito de importunar sexualmente duas mulheres dentro de um ônibus do transporte coletivo de Curitiba, capital do Paraná. De acordo com a Guarda Municipal (GM), a situação aconteceu dentro de um coletivo da linha Inter 2, no bairro Santa Quitéria.

Conforme relatos, passageiros perceberam a conduta do homem e pediram ajuda ao motorista. O condutor rapidamente acionou as autoridades. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil (PC) e preso em flagrante, sem direito a pagamento de fiança.

O Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp) publicou uma nota sobre o caso, repudiou a situação e se solidarizou com as duas vítimas. O sindicato reforçou que o motorista fez o procedimento adequado de chamar a Guarda Municipal ao ser informado da situação.

