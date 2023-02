Maringá

Homem é preso após furtar sete peças de picanha, whisky e energético

Ele foi abordado no momento em que estava do lado de fora do supermercado

Da Redação

02 de fevereiro, 2023

fonte: Plantão Maringá

