Homem é preso após furtar fiação do Estádio Willie Davids

Um homem foi preso após ser flagrado furtando a fiação do Estádio Willie Davids, em Maringá, na região norte do Paraná. O suspeito foi abordado pelos policiais no começo da manhã desta sexta-feira (4).

De acordo com a Polícia Civil, seguranças do estádio perceberam que duas pessoas estavam tirando os fios do estádio. Os vigias tentaram abordar os suspeitos e conseguiram deter um deles. O outro fugiu em uma bicicleta.

Os fios que estavam sendo furtados são responsáveis pela iluminação do campo de futebol e foram retirados de uma das torres de luz.

Ainda conforme a PM, o suspeito preso afirmou durante o depoimento que iria derreter os fios furtados para transformá-los em cobre.

A polícia busca identificar os estabelecimentos que fazem a compra do material ilegal.