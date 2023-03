Homem é preso após esfaquear esposa enquanto ela dormia no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima foi atendida pelo Siate e encaminhada a UPA

Na madrugada de domingo (26) a Polícia Militar prendeu um homem, 42 anos, após ele ter ferido com golpes de faca a companheira, em Cascavel, no oeste do Paraná.

continua após publicidade .

A vítima de 22 anos estava dormindo e acordou com os golpes de faca. Ela conseguiu correr e pedir socorro aos vizinhos que acionaram a Polícia Militar.

- LEIA MAIS: Apucarana: homens mortos em confronto policial são identificados

continua após publicidade .

Segundo a PM, o autor estava embriagado, possui deficiência motora (limitação dos membros inferiores), e caiu dentro da casa após a fuga da sua parceira, se ferindo e permanecendo no local.

A equipe da PM realizou a prisão do autor que foi encaminhado para a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel (15ª SDP).

A mulher foi socorrida pela equipe Siate/Bombeiros e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Brasília.

Siga o TNOnline no Google News