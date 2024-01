Homem é preso após esfaquear e tentar enterrar cachorro vivo no PR

Um homem foi preso após esfaquear e tentar enterrar um cachorro vivo em Toledo, no oeste do Paraná, segundo informações da Polícia Militar (PM). Segundo reportagem do G1, uma equipe da PM foi acionada após um homem relatar à central que um cachorro estava atacando pessoas na região onde ele mora e que estava tentando entrar na casa dele. O homem também ligou para os bombeiros relatando o fato.

Ao chegar no local, no entanto, a equipe afirmou que encontrou o denunciante cavando um buraco. Questionado, ele afirmou que enterraria o cachorro no local e que o esfaqueou porque o animal já estava há dias no local causando transtornos a ele e aos vizinhos.

O cachorro de cor marrom estava próximo ao homem "agonizando com ferimento na região do pescoço", afirmou a PM.

O animal foi socorrido pelos policiais que o levaram a uma clínica veterinária. Conforme laudo, no ferimento no pescoço do cachorro de cerca de 5 centímetros foi constatado "sangramento excessivo e a laceração da veia jugular".

Foram feitos diversos procedimentos, mas segundo laudo, o animal não resistiu e morreu.

