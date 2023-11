Homem é preso após esfaquear e manter adolescente em cárcere privado

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso em flagrante, na última quarta-feira (1º), após esfaquear e manter uma adolescente em cárcere privado, na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná.

Segundo informações da Polícia Militar, a situação foi no Bairro Pinheirinho. Uma mulher entrou em contato com uma equipe policial, relatando que uma adolescente havia sido agredida com um golpe de faca na perna. Por volta das 17h15, o agressor, a chamou para fazer um curativo na vítima, que havia se ferido acidentalmente.

Ao perceber a gravidade do ferimento tentou socorrer a vítima e encaminhar ao Pronto Atendimento, porém foi expulsa pelo agressor. Percebendo a gravidade da situação solicitou apoio a Polícia Militar.

Os policiais encontraram, a porta entreaberta e, ao entrar, abordaram o agressor, que estava ao lado da cama onde estava uma adolescente deitada e ferida. O homem foi preso, algemado e levado ao camburão da viatura. Diante da gravidade do ferimento na vítima, o Samu foi acionado para prestar socorro à menor, encaminhando-a ao Hospital Regional.

A adolescente relatou que o homem manteve em cárcere privado, negando-lhe comida, água e atendimento para o ferimento. Além disso, ele tentou abusar dela, sem sucesso, e agrediu com socos e chutes. O local onde a menor era mantida em cativeiro apresentava condições deploráveis ​​de higiene e insalubridade.

O agressor já possui um histórico criminal, com diversas passagens e faz uso de tornozeleira eletrônica. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da 19ª SDP, onde serão realizados os procedimentos judiciais necessários para apurar o crime.

* Com informações PP News

