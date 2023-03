Homem é preso após engravidar criança de 12 anos no Paraná

Da Redação

A vítima, uma adolescente de 12 anos, descobriu que estava grávida do autor pouco antes de dar à luz

Um homem, de 26 anos, foi preso nesta sexta-feira (3), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por estupro de vulnerável. O caso foi registrado em Cândido de Abreu, no Paraná.

A vítima de 12 anos descobriu que estava grávida do autor pouco antes de dar à luz. A delegada da cidade, Juliana Cordeiro da Silva, informou que durante as investigações foi descoberto que o suspeito já respondia a um processo criminal pelo mesmo crime, praticado contra a irmã da adolescente.

O jovem foi encaminhado até a Cadeia Pública de Reserva, onde fica à disposição da Justiça. A PCPR solicita a colaboração da população para denunciar crimes de estupro de vulnerável através do 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, ou pelo (43) 3476-1311.

A denúncia é anônima e pode ajudar a prevenir novos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O autor entrou em contato com o Blog do Berimbau e por meio de sua defesa, que negou o crime e diz que vai provar inocência.

As informações são do Blog do Berimbau.

