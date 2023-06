Homem é preso após bater em cachorro com pedaço de madeira

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Guarda Municipal (GM), prendeu em flagrante um homem, de 25 anos, por maus-tratos a cachorro, nesta terça-feira (20), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

Na ocasião, o animal estava na residência da mãe do suspeito quando o mesmo o agrediu com um pedaço de madeira. As agressões foram captadas por imagens de câmeras de monitoramento.

De acordo com o delegado da PCPR Lucas Petry, as diligências iniciaram de imediato assim que as imagens chegaram ao conhecimento da equipe policial. “Autuamos em flagrante o homem pela prática do crime de maus-tratos, com pena que pode chegar a 5 anos de reclusão, multa e proibição de guarda”, finaliza.

O indivíduo foi encaminhado à cadeia pública do município.

O animal foi encaminhado ao veterinário sem lesões externas, mas constataram dificuldade para ficar em pé com evidência de um quadro de dor aguda.

DENÚNCIAS- A PCPR solicita a colaboração da população com informações de denúncias referente a maus-tratos, tanto de animais domésticos como os silvestres.

A denúncia pode ser registrada presencialmente na delegacia mais próxima ou de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (42) 3219-2780, diretamente à equipe de investigação.