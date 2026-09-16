Homem é preso após agredir criança de 9 anos com chicote de ferro no Paraná

Uma menina de 9 anos foi agredida nas costas com uma tira de tecido presa a um pedaço de ferro na noite de terça-feira (15), em Guaíra, no Oeste do Paraná. O ataque ocorreu enquanto a criança estava acompanhada do pai em um estabelecimento comercial. Devido à gravidade do impacto e à suspeita de lesão renal, a vítima precisou ser transferida para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel.

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De acordo com o registro da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a criança havia acabado de comprar um refrigerante quando um homem desconhecido se aproximou e a atingiu sem qualquer motivação aparente. O pai socorreu a filha imediatamente e a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guaíra, onde a menina relatou dores intensas na região atingida. A equipe policial foi acionada a partir da unidade de saúde para registrar a ocorrência.

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Os militares iniciaram as buscas e localizaram o suspeito em uma residência na mesma região, juntamente com o objeto utilizado no ataque. Ao ser abordado, o homem confessou a agressão e relatou ter sido apedrejado e atingido por capacetes de populares que se revoltaram com o crime. O indivíduo recebeu atendimento médico na UPA devido aos ferimentos causados pela reação dos moradores e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Guaíra. Não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde atualizado da criança.