Homem é preso após agredir companheira e abandoná-la em um saco de cal

Vítima de 40 anos foi transportada em um carrinho de mão. Polícia Militar localizou o agressor em casa, ainda com as roupas sujas de cal

Uma mulher de 40 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã deste domingo (11), no bairro Jardim Monterrey, em Sarandi (PR). O companheiro dela foi preso em flagrante pela Polícia Militar após agredi-la, colocá-la dentro de um saco de cal e abandoná-la em uma via pública.

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A ocorrência foi registrada por volta das 8h. A equipe policial teve acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que o homem transportava a vítima em um carrinho de mão até o local onde ela foi deixada. A mulher foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Após recuperar a consciência, ela relatou aos policiais que foi agredida com socos, tapas e chutes pelo companheiro, repassando o endereço onde ele estava.

Com as informações, agentes do 32º Batalhão da Polícia Militar foram até a residência e realizaram a abordagem. Os policiais constataram que as roupas do homem estavam sujas de cal e apreenderam o carrinho de mão no local. Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou o crime e afirmou que as agressões ocorreram após uma discussão. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 9ª Subdivisão Policial (SDP), em Maringá, para os procedimentos legais.