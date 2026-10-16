Homem é preso após agredir a própria avó com tijolada na cabeça no Paraná

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após agredir a própria avó, de 79 anos, com um tijolada na cabeça na tarde de quinta-feira (15), em Mandaguari, no Norte do Paraná. A agressão ocorreu na residência da família depois que a idosa tentou impedir o neto de consumir maconha no local, retirando o cigarro de droga das mãos do rapaz.

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Após o golpe, a vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari. Apesar de ter sofrido um ferimento na cabeça, a idosa deu entrada na unidade de saúde com quadro considerado estável.

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A Polícia Militar realizou patrulhamento pela região e encontrou o suspeito na mesma rua onde a violência foi registrada. Durante a abordagem, o homem confessou ter golpeado a avó, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari para a tomada das medidas cabíveis.