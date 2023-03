Homem é preso após agredir a esposa grávida no Paraná

Da Redação

Caso aconteceu neste sábado, em Ponta Grossa

Durante a madrugada e manhã deste sábado (4), uma mulher grávida foi vítima de uma série de agressões por parte do marido na região do Dom Bosco, no bairro Contorno, em Ponta Grossa, no Paraná. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima foi socorrida por vizinhos e levada a UPA Santa Paula com ferimentos no olho e na boca, onde relatou as agressões aos funcionários da unidade; minutos depois, agentes da GCM foram até a residência do casal e prenderam o suspeito.

A ida da vítima à UPA para pedir socorro não tinha sido a primeira naquele dia: ainda de acordo com a GCM, a mulher, que vinha sendo ofendida e agredida verbalmente durante toda a madrugada pelo marido - que estaria bebendo durante a noite, passou mal e foi até a unidade por volta das 6 horas da manhã: ela foi atendida, medicada e voltou para a casa, quando as agressões pioraram ainda mais.

Conforme relatou a vítima, após ela retornar a residência, o homem atirou uma lata de cerveja em seu rosto e a expulsou de casa; enquanto ela estava saindo, ele ainda lhe deu um soco e tentou arrastá-la. Como a situação ocorreu na entrada da residência, vizinhos viram a situação e a socorreram para encaminhá-la novamente à UPA.

Depois do relato da vítima, guardas municipais foram até a residência do casal e prenderam o marido em flagrante, mesmo após ele tentar resistir a prisão. Além do caso de violência doméstica, o homem ainda portava uma pequena quantidade de cocaína, que foi apreendida e levada junto com o suspeito para a 13ª Subdivisão Policial em Ponta Grossa (13ª SDP).

