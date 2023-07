Homem é preso após abusar de amiga da esposa no PR

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) suspeito de estuprar a amiga de sua esposa, no último sábado (15). O crime aconteceu na cidade de Palotina, no Oeste do Estado.

continua após publicidade

De acordo com informações da PMPR, a vítima seria adolescente e teria ido dormir na casa da amiga. Durante a noite, no entanto, o abuso sexual foi cometido. Segundo as autoridades, a mulher do suspeito estaria na residência e presenciou o crime.

- LEIA MAIS: Sobrinho é preso por esfaquear e arrancar o coração do tio no Paraná

continua após publicidade

A polícia só foi acionada no outro dia pela manhã. A vítima teria chegado em sua casa, contado para a irmã o que havia acontecido e a familiar ligou para a PM. Os militares foram até a casa onde aconteceu o crime e detiveram o suspeito.

A adolescente foi encaminhada para um hospital da cidade para realização de exames. As informações são do portal de notícias RicMais.

Siga o TNOnline no Google News