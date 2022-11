Homem é preso acusado de atear fogo em pensionato em Maringá

Da Redação

O incêndio deixou três vítimas com ferimentos graves, uma delas gestante e causou a morte de uma mulher

Um homem de 41 anos, foi preso no domingo (13) acusado de atear fogo em um pensionato, em Maringá. O imóvel de madeira fica localizado na Rua Osvaldo Cruz, na Zona 07. Ele confessou ter ateado fogo no imóvel de madeira, segundo a polícia.

O criminoso foi identificado após ser filmado por câmeras de segurança de prédios vizinhos. As imagens mostram o elemento entrando no quintal e logo após sua saída as chamas começarem.

A corporação do Corpo de Bombeiros corrigiu uma informação que havia divulgado à imprensa anteriormente sobre duas mortes e confirmou que apenas uma pessoa morreu carbonizada no local.



Depoimento

Em depoimento ao delegado Adriano Garcia, ele confessou ter colocado fogo na casa para supostamente assustar um conhecido.

"Ele disse que é usuário de drogas e repassou uma certa quantia em dinheiro para que um morador da casa comprasse droga, mas esse desapareceu com o valor. Ele negou que pretendia causar a morte da moradora da casa" disse o delegado.

O detido não tinha passagens pela polícia e com ele foi encontrado duas bolsas e em uma delas, a roupa que ele usava no momento do crime e coincidem com as imagens registradas.

Confira o vídeo:

null - Vídeo por: Grupo Pinga Fogo

* Com informações do site Pinga Fogo



