Homem é perseguido e baleado dentro de mercado na região

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira, 13 de setembro. De acordo com as informações das autoridades, um homem, de idade não divulgada, foi baleado no interior de um mercado situado na Avenida São Paulo, na Vila Bosque, em Maringá, noroeste do Paraná, por volta das 11h.

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento Móvel de Emergência (Siate) prestaram os primeiros atendimentos à vítima. Ela foi baleada na região do pé.

A equipe de reportagem do GMC Online esteve no local e apurou que o homem teve um desentendimento com outra pessoa em um estabelecimento de revenda de gás. Com receio do que poderia acontecer, a vítima saiu e foi perseguida por um veículo de cor escura até o mercado.

O pedestre entrou no estabelecimento comercial para escapar do atirador, mas não obteve êxito. O motorista do carro efetuou diversos disparos de arma de fogo no interior do mercado, e um deles acertou a vítima.

A equipe Choque da Polícia Militar realiza buscas na região para encontrar o autor dos disparos.

Com informações do GMC Online.

