Homem é perseguido e assassinado a tiros em Mandaguari

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi morto a tiros na manhã deste domingo (22), em Mandaguari, no norte do Paraná. O crime aconteceu na Rua Alice da Silva Falcão, no Bairro Vila Verde.

continua após publicidade

Informações de testemunhas dão conta que a vítima, que ainda não teve o nome confirmado pela Polícia Civil, estava em um bar, momento em que outra pessoa chegou armada ao local e iniciou os disparos.

- LEIA MAIS: Tombamento de carreta deixa duas pessoas gravemente feridas na BR-376

continua após publicidade

Para fugir dos tiros, a vítima chegou a invadir o quintal de uma residência nas imediações, entretanto, foi atingida pelos disparos e morreu no local. A polícia trabalha para identificar a autoria e descobrir a motivação do assassinato.

O crime acontece menos de um mês do assassinado de Lincon Diego de Jesus, morto a facadas no mês passado, também em Mandaguari. O crime foi registrado em 16 de setembro na Rua Mário Correia Neves, no Jardim Boa Vista.

Com informações do site Mandaguari Online.

Siga o TNOnline no Google News