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Homem e mulher são mortos e enterrados em cova no PR; dois foram presos

Vítimas foram identificadas como Ted William da Silva Oliveira, de 40 anos, e Janaína Rosa da Conceição, de 39 anos, que estavam desaparecidos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem e mulher são mortos e enterrados em cova no PR; dois foram presos
Autor Os corpos foram localizados com auxílio de um cão farejador - Foto: Cristiano Vaz/ Banda B

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encontrou na tarde de quarta-feira (2) os corpos de duas pessoas enterrados em covas rasas em pontos diferentes do bairro Cajuru, em Curitiba. As vítimas foram identificadas como Ted William da Silva Oliveira, de 40 anos, e Janaína Rosa da Conceição, de 39 anos, que estavam desaparecidos desde o fim de agosto. Durante as investigações, dois homens foram presos temporariamente por suspeita de envolvimento nos homicídios.

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Os corpos foram localizados com auxílio de um cão farejador. Ted foi encontrado enterrado em um terreno na Rua Capitão Guilherme Bianchi, onde funcionava uma reciclagem. Já Janaína foi localizada em uma cova rasa nas proximidades da linha férrea, na Avenida Prefeito Maurício Fruet.

Janaína estava desaparecida desde o dia 26 de agosto. A família registrou boletim de ocorrência depois que ela saiu de casa e não retornou. Ela era dependente química. Ted desapareceu no último fim de semana. Familiares relataram à Polícia Militar que ele teria sido abordado por três homens, que levaram seu carro e o agrediram. O veículo foi encontrado incendiado posteriormente na região de Piraquara.

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De acordo com o delegado Ivo Viana, da 2ª Delegacia de Homicídios de Curitiba, a principal linha de investigação aponta que os assassinatos estão relacionados a dívidas com o tráfico de drogas. “A morte dessas duas pessoas está atrelada a dívida do tráfico de drogas. As informações que recebemos é que tanto a feminina quanto o masculino, teriam algumas dívidas, e aí eles acabaram sendo mortos por conta disso”, explicou o delegado.

Os dois homens presos trabalhavam na reciclagem onde o corpo de Ted foi encontrado. Segundo a polícia, o estabelecimento também funcionava como ponto de venda de drogas. A PCPR solicitou à Justiça as prisões temporárias e mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos durante as diligências.

As investigações continuam para esclarecer a dinâmica dos assassinatos, confirmar a identidade da segunda vítima e verificar a possível existência de outros corpos enterrados na região.

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Com informações da Banda B, portal parceiro do TNOnline

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assassinatos Cajuru investigações notícias Curitiba Polícia Civil Paraná trafico de drogas
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