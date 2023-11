Homem é morto pela PM após assaltar e agredir idosos no Paraná

Um homem, suspeito de assaltar e agredir um casal de idosos depois de ter invadido a casa das vítimas, foi baleado e morreu durante um confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) na manhã desta segunda-feira (20), no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

continua após publicidade

Segundo informações da corporação, o suspeito, junto com um comparsa, invadiu a residência das vítimas e aterrorizou a família. Durante a ação criminosa, os dois teriam agido de forma bastante agressiva e furtaram diversos pertences, além de levarem um veículo Jeep Renegade.

- LEIA MAIS: Jovem morre após bater motocicleta em poste na PR-218 em Londrina

continua após publicidade

Com a descrição do veículo, os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o carro no bairro Jardim das Américas. Segundo a PMPR, na abordagem, apenas um dos suspeitos estava no Jeep. Ele reagiu, foi baleado e morreu no local.

Foto por Tiago Silva/RICtv

De acordo com informações, ruas próximas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foram bloqueadas pelos policiais durante o início desta tarde, e a equipe orienta que os moradores fiquem em casa, já que os agentes buscam pelo um segundo suspeito.

Siga o TNOnline no Google News