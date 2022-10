Homem é morto pela esposa com facada após briga em Londrina

Da Redação

Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência aconteceu por volta das 19h, na Rua dos Mecânicos

Uma jovem, de 26 anos, esfaqueou e matou o próprio marido, também de 26 anos, na noite de domingo (9), no Conjunto Chefe Newton, zona norte de Londrina, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência aconteceu por volta das 19h, na Rua dos Mecânicos.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o rapaz caído em frente ao portão, todo ensanguentado com um corte no pescoço. Socorristas do Siate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados, porém, vítima já estava sem vida.

Foi a própria mulher quem ligou para a polícia. Ela disse aos agentes que havia sido sofrido agressões verbais e físicas do companheiro, e alegou legítima defesa ao matá-lo utilizando uma faca de cozinha. Já os familiares do rapaz afirmam que a mãe saía de casa aos finais de semana, e deixava os filhos com o marido, o que possivelmente teria gerado a discussão.

Segundo informações da vizinhança, os quatro filhos do casal presenciaram a morte do pai. Os moradores ainda disseram aos militares, que brigas entre os dois eram constantes.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

A autora do crime foi detida no local e levada à delegacia.

