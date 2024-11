Homem é morto em confronto com a PRE e a Choque na BR-369

O homem foi atingido e morreu no local. Equipes do Siate foram acionadas e constataram o óbito.

Um homem morreu após confronto com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e companhia de Choque da Polícia Militar, na rodovia BR-369 em Cambé, na noite desta sexta-feira (26). De acordo com informações dos agentes, um veículo GM/Celta, com placas de Florianópolis/SC, passou pelo posto policial de Rolândia, desobedeceu à ordem de abordagem e tentou se evadir do local, dando início a uma perseguição.

Após pedido de apoio, viaturas da Companhia de Choque de Londrina foram acionadas. No pontilhão de acesso à Avenida Roberto Conceição, na BR-369, o homem perdeu o controle do veículo e adentrou em uma área de mata. Ao sair do carro, o suspeito, com uma arma na mão, tentou atirar contra os policiais que revidaram.

O homem foi atingido e morreu no local. Equipes do Siate foram acionadas e constataram o óbito. No interior do veículo, havia 225kg de maconha. Em inspeção, foi constatado que o carro estava com pendências. O homem não portava documentos e até o momento segue sem identificação.

As informações são da Tarobá News



