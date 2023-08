Homem é morto em confronto com a Choque em Londrina

Um homem morreu em confronto com forças policiais, dentro de sua residência, na Rua José Stella, no Conjunto Maria Cecília, na zona norte de Londrina. O caso aconteceu no final da tarde desta terça-feira (22).

Policiais da Choque participaram da ação em apoio à equipe do serviço reservado da Polícia Militar, que tentou abordar o suspeito, que estava armado, e reagiu.

“Nós recebemos uma denúncia anônima de que no endereço havia uma pessoa com mandado de prisão. Imediatamente as equipes do 30º e 5º batalhão se deslocaram com apoio do Choque. Ao efetuarem a abordagem, o individuo não acatou, reagiu disparando contra os policiais, que não tiveram outra alternativa”, afirmou o Major Élio Boing do 30º Batalhão de Polícia Militar.

A equipe de resgate foi acionada e constatou o óbito de Ademilson Rodrigues dos Santos, de 41 anos. Ele possuía diversas passagens criminais, além de dois mandados de prisão em aberto, por roubo e extorsão.

O homem é suspeito de envolvimento em um sequestro no centro da cidade, em maio deste ano, e também por estupro de vulnerável no “Aparecidinha”. Segundo denúncias, ele teria fugido da comunidade após o crime. “Agora fica a cargo da Polícia Civil verificar se isso realmente ocorreu ou não, mas ele é suspeito de outros crimes”, completou o Major.

