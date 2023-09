Homem é morto e namorada fica ferida em ataque com tiros em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Na noite desta quinta-feira (28), um homem morreu ao ser atingido por tiros no Parque Ouro Verde, localizado ao Norte de Londrina, região ao Norte do Paraná. A namorada da vítima também foi atingida e encaminhada ao hospital.

De acordo com informações, o homem estaria em uma festa na Rua Senegal, e quando estava dentro do carro, foi atingido pelos disparos. A família informou que a vítima cumpriu pena no estado de São Paulo e estava em Londrina para visitar parentes.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a namorada dele, que foi atingida por 1 tiro, foi levada para o Hospital Universitário (HU) de Londrina, e o seu estado é estável. A Polícia Civil investiga o caso.

