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TERRA ROXA

Homem é morto e mulher fica ferida após ataque a tiros em conveniência no PR

Três homens encapuzados invadiram o estabelecimento e dispararam diversas vezes contra a vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 22:49:19 Editado em 08.06.2026, 22:49:14
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Homem é morto e mulher fica ferida após ataque a tiros em conveniência no PR
Autor Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu quando os proprietários encerravam o expediente - Foto: Reprodução/CGN

Um homem foi morto a tiros dentro de uma conveniência na madrugada deste domingo (07) em Terra Roxa (PR). Uma mulher que estava próxima também foi atingida e ficou gravemente ferida. Três homens encapuzados invadiram o estabelecimento e dispararam diversas vezes contra a vítima. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu quando os proprietários encerravam o expediente. Um carro prata, possivelmente um Chevrolet Astra, estacionou em frente ao local. Os três suspeitos desceram do veículo, invadiram a loja e dispararam contra um cliente. Durante os disparos, a mulher que estava próxima foi atingida. O homem baleado, identificado como Leonardo Ribas da Paixão, morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

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Após o ataque, os suspeitos fugiram rapidamente no carro, tomando rumo desconhecido. A mulher ferida foi socorrida por pessoas que estavam próximas e levada ao Hospital Municipal de Terra Roxa. Devido à gravidade dos ferimentos, principalmente no abdômen, precisou ser transferida para hospital com atendimento especializado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Civil (PC-PR), Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a perícia e remoção do corpo. O veículo que teria sido utilizado no crime foi encontrado incendiado na área rural da cidade pela manhã.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. A Polícia Civil já iniciou as investigações e busca identificar os autores do ataque utilizando as imagens das câmeras de segurança.

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Crime homicidio notícias locais terra roxa violência
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