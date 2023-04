Homem é morto durante confronto com a PMPR na BR-376

Da Redação

Até o momento a identidade do homem não foi divulgada

Um homem morreu nesta segunda-feira (3), após se envolver em um confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR). O caso aconteceu em um trecho da BR-376, na cidade de Marialva, cerca de 20 quilômetros de Maringá, noroeste do Estado.

Conforme informações, o tiroteio teve início depois que o condutor de um Toyota SW4 foi abordado pelas autoridades, mas fugiu. Durante a perseguição pela rodovia federal, o homem acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo e morreu no local.

Apurações iniciais apontam que o homem, que não teve a identidade divulgada pela PMPR, seria integrante de uma quadrilha de Londrina. O grupo seria especializado em roubo de caminhonetes, e o carro Toyota em que ele estava teria sido roubado dias antes.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) atenderam a ocorrência, realizaram a perícia e recolheram o corpo do homem. Uma arma foi apreendida com o homem.





Fonte: Informações GMC Online.

