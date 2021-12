Homem é morto com tiro na cabeça em bairro de PG

Da Redação

Um homem de 58 anos foi assassinado com um tiro na cabeça durante a noite desta quinta-feira (23), em Ponta Grossa. O caso foi registrado na rua Besílio da Gama, região da Chapada. Equipes do Samu foram acionadas até o local, onde foi confirmada a morte. No momento do crime, a vítima estava em um bar.

A Polícia Militar foi acionada para realizar o boletim de ocorrência e, com apoio das equipes do Choque, fazer buscas pelo autor do homicídio, que não foi encontrado até a publicação desta reportagem. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A identidade da vítima não foi divulgada.

Com informações, aRede