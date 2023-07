Homem é morto com pelo menos cinco tiros à queima-roupa; veja vídeo

Um homicídio foi registrado no interior de uma lanchonete na noite do último sábado (15), em Toledo, oeste do Paraná. Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o crime. (Assista abaixo)

Nas imagens do circuito de segurança é possível ver um homem, identificado como Leandro Gomes de Azevedo, de 43 anos, parado próximo à entrada do comércio, aguardando para ser atendido. Também é possível observar que há mais pessoas no local.

Em um certo momento, Leandro é surpreendido pelas costas por um atirador. Cerca de cinco disparos à queima-roupa foram efetuados contra o homem.

Azevedo até tentou correr, mas caiu e morreu na calçada da lanchonete.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica, Perícia Criminal e Guarda Municipal estiveram no local para atender a ocorrência. As imagens da câmera de segurança foram divulgadas no intuito de obter mais informações sobre o autor dos disparos e localizá-lo.

Denúncias podem ser efetuadas pelos telefones 197 ou (45) 99152-5990 no WhatsApp.

Veja:

