Homem é morto com golpes de chave de roda no Paraná

Na madrugada deste domingo (29), um homem foi morto com golpes de chave de roda e o corpo foi arrastado para um matagal na Cidade de Industrial de Curitiba. Um rastro de sangue fez com que uma pessoa encontrasse o morto. O cadáver foi localizado dentro de uma chácara próxima ao Rio Passaúna.

Conforme o tenente Maia, do 23º Batalhão da Polícia Militar, ainda não é possível saber qual a motivação do crime.

“Ele é conhecido na região pela população. Não se sabe autoria e motivação do crime. O corpo foi encontrado em meio ao matagal de uma chácara, próximo à região do São Miguel. A vítima tem algumas lesões na cabeça, provavelmente, feitas com uma chave de roda encontrada próximo ao corpo”, relatou à reportagem.

Segundo o tenente, tudo leva a crer que a morte aconteceu por contas de golpes na cabeça usando a chave de rodas.

“Os rastros de sangue partem dessa chave de roda, tem um caminho de sangue do corpo até ela. Ele foi arrastado uns 500 metros ou mais. (…) Não sabemos se ele já chegou morto no local ou assassinado aqui por perto”, concluiu à Banda B.

A perícia está no local. A Polícia Civil investigar o caso e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).

Com informações da Banda B.