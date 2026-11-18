O crime ocorreu por volta das 14h desta quarta-feira (18) em Foz do Iguaçu

Um homem de 40 anos foi morto com golpes de barra de ferro na cabeça e na nuca dentro de uma academia em Foz do Iguaçu (PR). O crime ocorreu por volta das 14h desta quarta-feira (18), em uma academia na Avenida Pôr do Sol. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) suspeita de crime passional. O suspeito foi identificado e é procurado.

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Segundo o delegado Ismael Rodrigues de Oliveira Melo, da Delegacia de Homicídios, a vítima foi atingida pelo menos três vezes com uma barra de ferro usada para exercícios físicos.

A PC investiga se o homicídio foi motivado por um relacionamento entre a vítima e uma mulher que também teria se relacionado com o suspeito. Conforme o delegado, há informações preliminares de que o casal estaria separado. “A princípio, parece ser um crime passional. A vítima teria um relacionamento com uma pessoa que também teria um relacionamento [com o suspeito]”, explicou o delegado.

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Imagens de câmera de segurança mostram um homem chegando de carro à academia às 13h53. Cerca de dois minutos depois, às 13h55, ele aparece correndo, entra no veículo e deixa o local.

Em nota, a academia informou que a vítima era aluno e que o suspeito entrou no local de forma irregular, pulando a catraca de acesso. A instituição informou que as atividades estão suspensas até sábado (21).

A PC informou que as circunstâncias do relacionamento e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas. O suspeito não foi localizado até a última atualização.