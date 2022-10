Homem é morto com facada no peito durante briga de bar

Da Redação

O crime aconteceu na frente de um bar localizado na Avenida Dr Alexandre Rasgulaeff – no Jardim Alvorada

O funileiro Jorge Fernando Godinho dos Santos, de 38 anos, foi morto com um golpe de faca no tórax na tarde deste sábado, 15, em Maringá. O autor do crime, Cícero José dos Santos, de 60 anos, foi preso e conduzido até a delegacia de Polícia Civil, para a lavratura do flagrante.

O crime aconteceu na frente de um bar localizado na Avenida Dr Alexandre Rasgulaeff – no Jardim Alvorada. Em uma breve conversa com os policiais militares e durante depoimento ao delegado plantonista, Cícero relatou que matou o rapaz porque vinha sofrendo algumas ameaças.

Nesta tarde, eles se encontraram no bar – e durante um desentendimento, o assassino pegou a faca que carregava em uma bolsa, ferindo fatalmente o funileiro. Populares ligaram para o socorro, porém, quando a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou no local, a vítima já não apresentava sinais vitais.

Algumas testemunhas chegaram a relatar que vítima e autor tiveram uma briga durante um jogo de sinuca. O assassino teria deixado o local e retornado minutos depois armado com a faca. Cícero nega essa versão.

O caso será apurado pela DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa). O funileiro era casado, pai de um bebê e morava na Vila Morangueira, em Maringá.

Com informações Corujão Notícias.

