Homem é morto com cerca de 12 tiros em frente a Fórum no PR

Um homicídio foi registrado nesta segunda-feira (6) em frente ao Fórum de Piraquara, município da Região Metropolitana de Curitiba. Um homem foi assassinado com cerca de 12 tiros. Os disparos atingiram as costas da vítima, que tinha 34 anos.

De acordo com as autoridades, o homem assassinado era condenado por homicídio e prestava serviço para reduzir a pena.

Uma câmera de segurança flagrou toda a situação. As imagens mostram o autor do crime se aproximando da vítima enquanto ela fazia um serviço de jardinagem na calçada do Fórum. Na sequência, efetua disparos contra o rapaz e foge.

Após o crime, o carro usado pelo atirador para a fuga foi encontrado incendiado próximo a uma represa.

A Polícia Civil informou que investiga o caso para entender a motivação do crime.

Com informações; G1.