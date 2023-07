Homem é morto com 10 tiros um dia após sair da cadeia no Paraná

Siate do Corpo de Bombeiros

Na tarde desta sexta-feira (21), um homem de 37 anos foi morto a tiros no Jardim Fátima, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, recém-saída da prisão, estava com um alvará de soltura da cadeia no bolso. Ele teria conseguido liberação de três dias para visitar familiares.

O homem andava entre as ruas Espírito Santo e São João Batista quando foi cercado por criminosos em um Celta vermelho e duas motocicletas, que dispararam cerca de 10 vezes contra ele.



A Polícia Militar busca os suspeitos, enquanto a Polícia Científica e o IML realizam as devidas investigações. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas há relatos de que a vítima estava sendo perseguida por algumas pessoas, por supostamente ter roubado alguém.

Com informações da ricmais

