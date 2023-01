Homem é morto a tiros um dia depois de sair da cadeia no Paraná

Da Redação

O homem foi executado com pelo menos 40 disparos de arma de fogo.

Um homem foi executado com pelo menos 40 disparos de arma de fogo na manhã de quarta-feira (25) em Medianeira.

O fato foi registrado na Rua Jaime Loch, no Bairro Jardim Laranjeiras. De acordo com as informações, a vítima teria sido alvejada dentro de uma residência.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil, Criminalística e IML para perícia no local e remoção do corpo para os exames de necropsia.

A vítima foi identificada como sendo Gilson Brum, o qual teria saído da cadeia no dia anterior. Conforme a PM a vítima teria várias passagens pelo setor policial, sendo pelo menos dois homicídios e dois estupros ocorridos há alguns anos em Medianeira, e também de um assalto e tentativa de homicídio em Matelândia.

Fonte: Guia Medianeira

