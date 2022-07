Homem é morto a tiros na região do Contorno de Ponta Grossa

Da Redação

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram o óbito

Um homem de 40 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (23), em Ponta Grossa. O caso ocorreu na Rua Gurucaia, na Vila Santa Paula - região do Contorno. A vítima foi atingida com um disparo no rosto e outro no tórax. Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas por vizinhos para prestar atendimento à ocorrência. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constataram o óbito.

Diante dos fatos, foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e o setor de Criminalística. Os agentes realizaram a perícia do local e encaminharam o corpo para o IML de Ponta Grossa. Uma equipe do segmento de Homicídios da Polícia Civil também esteve presente para coletar informações e dar início ao processo de investigação. Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima não foi divulgada.





