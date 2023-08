Homem é morto a tiros na frente da família em Paiçandu

Com os ferimentos graves, a vítima morreu horas após o crime

Na noite desta segunda-feira (21), um homem de 30 anos morreu após ser baleado, na Rua Assumpta Invernizzi Tessaro, no bairro Jardim Bela Vista, em Paiçandu.

De acordo com informações da Polícia Militar, Maikon Wellington Ferreira, foi chamado no portão de sua casa. Ao sair, foi surpreendido por um homem armado. A vítima ao perceber que seria morta, entrou em luta corporal com o criminoso.

Um segundo suspeito aparece e atirou contra a vítima, acertando sua cabeça e braço. De acordo com o pai da vítima, o crime foi registrado por câmeras de segurança, mas o mesmo não quis divulgar ou repassar para a Polícia Militar.

O pai de Maykon chegou a acionar o Samu, porém resolveu colocar o filho no carro e levá-lo até o Hospital Bom Samaritano. Com os ferimentos graves, a vítima morreu horas após o crime. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do homicídio é desconhecida.

A vítima já era investigada por participação em um homicídio que ocorreu na região de Maringá, e também já tinha registros de antecedentes criminais. O irmão de Maykon também foi assassinado, em fevereiro do ano passado. Esse ano já é o 4º homicídio registrado em Paiçandu.

