Homem é morto a tiros na frente da esposa e filhos no norte do Paraná

Um assassinato foi registrado na manhã deste sábado (16), em Sarandi, no norte do Paraná. Marcos Rodrigues Dias, 43 anos, foi baleado após ser vítima de uma emboscada em uma área de lazer localizada na Rua Pioneiro Guerino Darlin, no bairro Novo Sarandi.



Segundo a Polícia Militar, uma pessoa teria ligado para Marcos interessada em alugar o espaço de lazer. A vítima, moradora do Jardim Madrid, em Maringá, deslocou até Sarandi para entregar as chaves e mostrar o imóvel.

Marcos estava acompanhado da esposa e os três filhos no carro. No momento que desceu do veículo, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta e atingido por vários tiros.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados e socorreram o homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital Universitário de Maringá.

O delegado de Sarandi Doutor William Araújo e policiais civis estiveram e já deram início às investigações. Imagens de monitoramento devem ajudar a identificar os atiradores. Marcos conta com passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. Ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Com informações do Plantão Maringá.

