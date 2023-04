Homem é morto a tiros enquanto passeava com a família em Pitanga

Da Redação

O crime aconteceu por volta das 19h30, no Parque do Lago

Um homem foi morto após sofrer um atentado enquanto passeava com a família, na noite deste domingo (9), em Pitanga.

O crime aconteceu por volta das 19h30, no Parque do Lago. A vítima foi identificada como Jocélio Pereira, morador do Bairro Santa Regina.

Populares contaram que a vítima estava com sua família indo embora do Parque, quando foi entrar na caminhonete, o autor chamou Jocélio pelo nome e efetuou pelo menos quatro disparos.

Após o crime, o autor fugiu em uma picape branca. A Polícia Civil sob o comando da delegada El Cavalcanti esteve no local apurando os fatos.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado. Não há informações acerca da autoria e motivação do homicídio.

* Com informações NH Notícias

