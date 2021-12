Da Redação

Homem é morto a tiros enquanto dormia, na região de Maringá

Um homem, de 29 anos, foi morto a tiros no final da madrugada desta sexta-feira (10), enquanto dormia. O crime foi registrado no Jardim Santa Lúcia, em Paiçandu.

continua após publicidade .

Conforme informações de testemunhas, na casa em que ele dormia tinha acontecido uma festa até altas horas da madrugada. Por volta das 5h45, vizinhos ouviram o barulho dos disparos de arma de fogo.



Uma pessoa entrou no imóvel e se deparou com o homem ferido em cima da cama. O socorro foi acionado, mas quando as equipes de resgate chegaram no local, ele já estava em óbito. A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar (PM). A Polícia Civil também foi acionada para investigar o caso.

continua após publicidade .

Informações do site Corujão Notícias.