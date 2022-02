Homem é morto a tiros em assalto na PR-369, em Cascavel

Da Redação

A vítima estava em um Gol que seguia em viajem para o Paraguai

Na madrugada desta sexta-feira (4) um homem foi morto a tiros na rodovia BR-369 na região do Lago Azul em Cascavel, durante assalto. A vítima era passageiro de um Gol branco que seguia viagem com destino ao Paraguai.

Segundo relatos do motorista à Polícia Militar, um veículo Corolla prata teria cruzado em frente ao Gol, e pelo menos três jovens estariam a bordo do veículo quando anunciaram um assalto e efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Socorristas e médico do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima.

Os ocupantes do Gol são de Campina da Lagoa. O sogro da vítima que conduzia o veículo, e a companheira da vítima que estava no banco de trás não foram atingidos pelos disparos.

O caso é inicialmente tratado como um latrocínio (roubo seguido de morte), pois de acordo com o condutor, os bandidos fugiram levando cerca de R$ 7 mil em dinheiro. Policiais militares saíram em diligências em busca dos suspeitos.

Equipes da PRF estiveram no local auxiliando na sinalização da via. Equipes da Delegacia de Homicídios, Criminalística e IML foram acionados para recolherem o corpo e iniciarem as investigações.

* Com informações CGN