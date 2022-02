Da Redação

Homem é morto a tiros com filho de dois anos no colo no PR

Jhonatan de Paula, de 25 anos, foi morto a tiros com o filho, de apenas 2 anos, no colo, no final da tarde desta sexta-feira (4). A criança ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador. O crime aconteceu na Rua Daisy Luci Berno, Vila Guaíra, em Curitiba.

Segundo o capitão da Polícia Militar (PM), Edvagner, um Corsa de cor prata teria se aproximado da casa da vítima e de dentro do veículo desembarcou o atirador que efetuou os disparos à queima roupa.

“A vítima estava com uma criança no colo que acabou sendo ferida, ou pela queda ou por um tiro de raspão, não sabemos ainda. A criança foi socorrida e levada ao hospital sem gravidade no quadro. O pai não resistiu aos disparos e morreu”, contou o capitão à Banda B.

Jhonatan possuía diversas passagens pela polícia por roubo, sequestro, cárcere privado, receptação, entre outros crimes. Por conta do histórico, o capitão acredita que o caso trata-se de um acerto de contas.

A vítima estaria voltando de um cabeleireiro, onde havia levado o filho para cortar o cabelo, e teria percebido que era seguida por um veículo. Ele foi surpreendido no momento em que abria o portão de casa e tentou proteger o menino ao cair no chão, de acordo com o relato de testemunhas.

Com informações da Banda B.