Homem é morto a tiros após cobrar dívida da venda de celular no Paraná

Um homem de 33 anos, identificado como David Augusto Camargo, morreu após ser baleado quatro vezes na porta de sua residência, no bairro Cajuru, em Curitiba. O crime foi motivado por uma cobrança de dívida referente à venda de um telefone celular. A vítima faleceu na última segunda-feira (12), após passar mais de dez dias internada em estado grave e em coma no Hospital do Trabalhador. O autor dos disparos, que seria um conhecido de David, fugiu de carro logo após o crime e segue sendo procurado pelas autoridades.

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Segundo os relatos da família, a sequência de eventos começou quando David vendeu um aparelho celular e não recebeu o pagamento. Ao tentar cobrar o valor diretamente com o devedor, houve um desentendimento em que o comprador estaria escondido com uma faca. Durante a briga, a vítima teria atingido o homem com um capacete de motocicleta. Dois dias após essa confusão inicial, um amigo desse devedor foi até a casa de David armado. A irmã da vítima relatou que o suspeito chamou pelo irmão no portão e efetuou os quatro disparos assim que ele se aproximou para atender, fugindo logo em seguida.

A Polícia Militar do Paraná foi a primeira a atender a ocorrência no dia do atentado, encaminhando informações cruciais sobre o suspeito para a Polícia Civil do Paraná, que agora lidera as investigações do homicídio. A Polícia Científica também esteve presente na cena do crime, na Rua Luiz Visinoni, onde recolheu vestígios e cápsulas de munição espalhadas pela via para auxiliar na perícia. Enquanto a polícia busca localizar o atirador, a família lida com o luto e pede justiça. Trabalhador da limpeza pública, David deixou um filho de seis anos e era reconhecido por vizinhos e amigos por seu perfil solidário, frequentemente ajudando moradores de sua comunidade com doações de cestas básicas.



