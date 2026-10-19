Homem é morto a tiros ao tentar separar briga em evento automotivo na Grande Curitiba

Thiere Felipe de Lima, de 37 anos, foi atingido por dois disparos em São Luiz do Purunã

Thiere Felipe de Lima, de 37 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo (18) após tentar intervir em uma briga durante um evento automotivo em São Luiz do Purunã, distrito de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O autor dos disparos fugiu logo após o crime, mas já foi identificado pelas autoridades policiais, que mantêm seu nome em sigilo durante o andamento das buscas.

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O homicídio ocorreu no momento de dispersão do público no encerramento do 5º Encontro Mud Diesel, um evento voltado para entusiastas de veículos off-road, lama e caminhonetes a diesel. De acordo com a Polícia Militar, uma discussão teve início no local e, ao tentar apaziguar a situação, Thiere foi atingido por dois disparos de arma de fogo. As equipes de socorro médico foram acionadas rapidamente, porém a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu antes de ser encaminhada a um hospital.

A Polícia Civil, responsável por conduzir o inquérito, informou que já iniciou a oitiva de testemunhas e que os relatos coletados até o momento confirmam que a vítima buscava apenas conter o tumulto. Logo após o crime, a Polícia Militar isolou a área para preservar a cena, permitindo que os peritos da Polícia Científica recolhessem provas fundamentais para a elucidação do caso.

Apesar de a fatalidade ter ocorrido nas dependências do encontro, a Polícia Civil declarou que, a princípio, a organização do evento não deve sofrer imputações criminais. Os elementos preliminares da investigação indicam que os promotores adotaram as medidas de segurança exigidas, incluindo a realização de revistas na entrada. As regras do encontro proibiam o acesso com qualquer tipo de arma e previam a expulsão imediata de pessoas envolvidas em brigas.

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Em nota divulgada por meio das redes sociais, a organização do evento expressou profundo pesar pela morte de Thiere e prestou solidariedade aos familiares e amigos. O comunicado lamentou que o momento destinado ao lazer e à confraternização tenha terminado de forma trágica. A organização também reiterou sua confiança no trabalho das autoridades e pediu respeito à família enlutada, solicitando responsabilidade na disseminação de informações para evitar especulações e julgamentos precipitados sobre o ocorrido.

As informações são do G1.