Homem é morto a pauladas após ameaçar a própria irmã e sobrinhos

Na manhã desta última terça-feira (5), uma mulher relatou à polícia que seu irmão estava ameaçando ela e seus filhos com água fervida e estava em posse de uma faca. O caso aconteceu em Londrina.

Segundo a vítima, ao sair pela rua Leonildes Ferreira pedindo por socorro, um cidadão entrou na residência e desferiu pauladas no homem de 35 anos, que morreu na hora.

De acordo com informações do Capitão Emerson Castro do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, o indivíduo assassinado tinha vários antecedentes criminais. Inclusive, uma registrada pela própria irmã, por ameaça. As brigas entre os irmãos tinham como motivo o terreno em que moravam. O homem queria que sua irmã e os 5 filhos dela saíssem da casa que dividiam.

A mulher informou aos policiais que o convívio com o irmão era muito conturbado, já que o homem fazia uso constante de drogas.

Após uma hora, o indivíduo que invadiu a casa para salvar a mulher e a criança, foi localizado pela Polícia Militar. O cidadão foi encaminhado até a Central de Flagrantes e ficará a cargo da justiça.

