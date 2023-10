Homem é morto a golpes de enxada e tem coração arrancado em Mandaguaçu

Um homem de 41 anos foi morto com golpes de enxada e teve o coração arrancado do peito, segundo a Polícia Militar (PM). O caso aconteceu em Mandaguaçu, no norte do Paraná, no sábado (14). A vítima foi identificada como Josivaldo Aparecido Honorato.

De acordo com a corporação, o crime aconteceu em um casa frequentada por usuários de drogas. O assassinato, conforme as primeiras informações da polícia, foi cometido após uma discussão entre quatro homens. O suspeito de cometer o crime, um homem de 37 anos, não tinha defesa constituída até a publicação desta matéria.

Além de golpear Josivaldo com a enxada, o criminoso amarrou outras duas vítimas, que foram agredidas e mantidas em cárcere por horas. No dia seguinte, conforme a PM, as vítimas sobreviventes conseguiram escapar e acionaram as autoridades.

A PM e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até a casa e encontraram o corpo de Josivaldo com parte do peito aberto e sinais de agressão.

A PM disse que o suspeito do assassinato foi preso pela Patrulha Rural de Mandaguaçu com sinais de embriaguez e sob efeito de drogas. A polícia não foi informou o que pode ter motivado a briga entre os homens. Segundo a Polícia Civil (PC-PR), um inquérito foi aberto para investigar o caso.



