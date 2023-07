Homem é morto a facadas pelo próprio irmão em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi morto a facadas pelo próprio irmão na madrugada deste domingo (2) em Maringá, no norte do Paraná. O caso foi registrado em uma casa localizada na Rua Guilhermina Mazolino, no Jardim Piatã – zona norte da cidade.

continua após publicidade

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima, ao ser ferida no interior do imóvel, correu para a rua e caiu em frente à residência. Os vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apenas constatou o óbito de Roberto Alves Gomes, de 42 anos. Ele apresentava ao menos nove perfurações provocadas por arma branca (faca).

-LEIA MAIS: Motorista de Fiat Uno morre após colisão com árvore na PR-487

continua após publicidade

A PM isolou o local e acionou os órgãos competentes. Foram realizadas diligências, porém, o irmão agressor não foi localizado. Ele teria fugido em uma motocicleta. Conforme o Tenente Israel Santos (04°BPM), a princípio a briga teria sido motivada por questões passionais. A mãe dos envolvidos estaria viajando. O caso segue sob investigação por parte da PCPR.

Com informações do Corujão Notícias.

Siga o TNOnline no Google News